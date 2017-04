Advertorial Beauty Outline voortaan aan Nikadel

Na vijf jaar in de Passage aan de Dorpsstraat te hebben gezeten, heeft Martine van Hintum de volgende stap genomen met haar bedrijf Beauty Outline. Ze is verhuisd naar een nieuwe onderkomen aan de Nikadel in De Koog.

De ruimte in de Passage was voor Martine te klein geworden om aan de aanvraag voor behandelingen te kunnen blijven voldoen. Na goed op de markt rond te hebben gekeken, kreeg Martine via via - zoals dat vaak op Texel gaat - te horen dat er een grote ruimte naast Slagerij Moorman & De Boer vrij kwam.

Het nieuwe onderkomen ligt aan de parkeerplaats tegenover de Lidl, het is een mooie locatie in het zicht voor winkelend publiek en mensen die een rondje lopen in de badplaats en daarom makkelijk te bereiken voor klanten.

'Het oppervlakte van de nieuwe ruimte is bijna vier keer zo groot als voorheen' vertelt Martine. 'Daardoor kan ik nu samen met mijn personeel meerdere behandelingen tegelijk geven. Dat was voorheen lastig met één behandelkamer.'

De salon heeft in de nieuwe ruimte een eenpersoons behandelkamer en een duo behandelkamer waar vriendinnen en koppels samen een behandeling kunnen nemen. Er is verder een extra behandelkamer waar zo nu en dan een gastspecialist behandelingen gaat geven.' De nagelstudio en de visspa, een bad waarin kleine visjes de voeten reinigen, zijn eveneens meeverhuisd naar de Nikadel. Martine: 'Mensen kunnen bij ons terecht voor onder meer gezichts- en relaxbehandelingen, permanente make-up en verschillende behandelingen voor huidverbetering. Dan gaat het bijvoorbeeld om micro dermabrasie, fruitzuur peeling, mesotherapie en skin needling.'

De winkeloppervlakte van Beauty Outline is ook vergroot. Naast de verzorgingsproducten van de vaste leverancier is het assortiment uitgebreid met producten van Annemarie Borlind en Nugi voor baby en mamma. Ook gaat Beauty Outline sieraden verkopen van Zinzi, Ixxxi, Oozoo en Cluse. 'Aan de heren is eveneens gedacht. We zijn bezig om de behandelingen voor mannen uit te breiden en in de winkel zullen ook meer verzorgingsproducten voor mannen komen.'

Beauty Outline opent vandaag op de Nikadel haar deuren. Iedereen is van harte een kijkje te komen nemen of een afspraak te maken.