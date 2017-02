"Zonder papieren mag je niet bedrijfsmatig met drone aan de slag"

Gerhard Smit van Videolux Productions in Den Burg mag zich voortaan gecertificeerd dronevlieger noemen. Hij behaalde hiervoor het benodigde RPAS Operator Certificate (ROC). Een belangrijke stap in het succesvol voortzetten van Videolux, het bedrijf dat hij runt met zijn vader John.

Er duiken steeds meer dronebeelden op en steeds meer particulieren schaffen een drone aan. Wat is dan de noodzaak voor een dergelijke scholing? Gerhard: "Als je het professioneel aan wilt pakken, moet je wel. Zonder papieren mag je niet bedrijfsmatig aan de slag. Er is veel regelgeving op dit gebied waarvan je op de hoogte moet zijn en dit blijft in verandering. Zonder deze papieren ben je ten eerste niet verzekerd en ten tweede zijn wij ook eindverantwoordelijk als er wat mis zou gaan. Een niet gecertificeerde piloot is dan strafbaar."

Lonely Planet | Texel Informatie from Texel Informatie on Vimeo.

Zaken die tijdens de opleiding voorbij kwamen, waren bijvoorbeeld 'waar mag je vliegen?', 'hoe hoog mag je vliegen?' en 'met welke meteorologische verschijnselen moet je rekening houden?' "Hij weet nu alles van depressies, dus als je nog wat weten wil", stelt John lachend vast. Gerhard vult wat serieuzer aan: "Je moet bij een evenement bijvoorbeeld minstens vijftig meter van het publiek verwijderd zijn. Stel je voor dat een drone in het publiek terecht komt. Er is altijd wel iets te regelen met het filmen van evenementen, maar dan moet je gewoon met de organisatie om de tafel. Je kunt enorm zoomen, dus je hoeft ook niet recht boven het publiek te hangen."

360 graden drone video

"We hebben geïnvesteerd in goede drones en dan wil je ook de mooiste beelden maken. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van 360 graden video van Texel. Daarvoor hebben we al een investering van STIFT en we kijken nog naar andere fondsen. Commercieel is een dergelijk plan niet uit te voeren, maar het is een geweldige aanwinst voor Texel", stelt John vast. Met de extra opleiding wordt de basis gelegd voor een stabiele toekomst.



John: "De markt wordt complexer en een kijker is snel verveeld. Je moet dus veel verschillende beelden hebben. Op de grond, van bovenaf, slow motion en ga zo maar verder. Wij streven naar een bepaald kwaliteitsniveau. De markt is constant in ontwikkeling. In 1994 werkte ik met één camera. Nu hebben we er vijf." Gerhard: "Er wordt steeds meer gevraagd en je moet er boven op zitten om bij te blijven."

