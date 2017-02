Bijeenkomst over zonnepanelen

In het gemeentehuis in Den Burg wordt donderdag 9 februari een bijeenkomst gehouden over zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen.

De bijeenkomst is opgezet door het Texels Ondernemers Platform, de gemeente en het onafhankelijk energie-adviesbureau ECONNETIC.. Zij draaien gezamenlijk het project 'Zonne-energie op bedrijfsdaken'.

Belangstellenden krijgen te horen hoe zij kunnen profiteren van de voordelen van zonnepanelen op het dak zonder zelf te investeren en met volledige ontzorging.

Het project richt zich volgens de drie partijen op het moment op bedrijfsdaken met een oppervlak van 150 vierkante meter of groter. "Bij voorkeur met een grootverbruik-aansluiting. We kijken in eerste instantie naar de bedrijventerreinen van Den Burg, Oudeschild en De Koog, maar andere locaties zijn ook relevant."

De bijeenkomst wordt gehouden van 19:30 tot 21:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zaal is geopend vanaf 19:00 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via secretariaat@top-texel.nl, onder vermelding van 'bijeenkomst zonnepanelen bedrijfsdaken' met daarin naam en contactgegevens. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel interesse hebben in het project, kunnen dat ook via het secretariaat laten weten.