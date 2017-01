Cateraar Sail Den Helder van Texelse bodem

De Pelikaan Catering gaat de publiekscatering van Sail Den Helder 2017 verzorgen. Het evenement met ruim 350.000 bezoekers staat voor 'regionaal' en 'nautisch'. Met een passend concept en betrouwbaar portfolio is een samenwerking gesloten met de organisatie van Sail Den Helder. Deze samenwerking is in lijn met de ambitie van De Pelikaan Catering om haar activiteiten uit te breiden naar 'de overkant'.

Samen

Het Texelse bedrijf De Pelikaan Catering ontzorgt organisaties van diverse evenementen op het gebied van publiekscatering. Een greep uit het portfolio zijn de evenementen: Sommeltjespop, het Beach Food Festival, Op de Haven en De Airshow. De aanvraag van Sail Den Helder vraagt een specifieke aanpak, daarom heeft De Pelikaan Catering de samenwerking met Valerie Jongeneel van Zsa Zsa Zsu Eventmanagement opgezocht. En omdat Sail Den Helder 2017 samen valt met de Marinedagen, is ook een samenwerking met hun vaste cateraar op het Marineterrein een onderdeel van het geheel.

Rob Vos, eigenaar De Pelikaan Catering: "Samenwerken en een goed op elkaar afgestemd team met de juiste kennis en kunde in huis, vormt de basis van een succesvol evenement. Het is een fantastische kans die wij krijgen en die pakken wij graag met beide handen aan."

Nautisch en regionaal

De samenwerking van De Pelikaan Catering en Zsa Zsa Zsu Eventmanagement heeft geleid tot een passend concept en raamwerk waarbinnen de cateraar en lokale deelnemers kunnen opereren. Het thema is "Nautisch & Regionaal". Gerechten uit alle windstreken zijn vertegenwoordigd, maar uiteraard is het Hollandse 'patatje met' niet weg te denken. De bekende 'Blauwe hap' of de tropische variaties uit "De West" zullen door de cateraar zelf, maar ook door regionale ondernemers worden geserveerd. Geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld voor deelname tijdens het evenement kunnen zich alsnog melden bij De Pelikaan Catering."Sail is een evenement van wereldklasse. Dat verdient een doordachte uitvoering en aandacht voor details. De combinatie van de windstreken en onze regio verbindt de historie en het heden. Dat is een uitdaging, maar een mooi avontuur om samen aan te gaan", vertelt Valerie Jongeneel.

Sail Den Helder

Van 22 tot en met 25 juni vindt Sail Den Helder plaats, tezamen met de Marine dagen en deze unieke combinatie trekt daardoor een groot aantal bezoekers. Er zal een groot aantal Tall Ships en schepen van het nationale Varende Erfgoed een bezoek brengen aan Den Helder en op 22 juni ook aan Texel. Met een vloot van grote - en kleinere - zeilschepen op de Rede van Texel, staat deze dag in het teken van De Gouden Eeuw. Na de Fleet Review op de Rede van Texel zullen alle schepen op 22 juni afmeren in de haven van Den Helder en vormen tot 25 juni de prachtige achtergrond van het evenement Sail.