Natuurlijk Jong! Arts en huid

De bloeiende praktijk, waar je terecht kunt voor een ooglidcorrectie en diverse andere medische huidbehandelingen, van artsen (en zussen) Sylvie van Assema-de Jong en Annika Roukema-de Jong, is gevestigd in Midwoud, een klein dorpje gelegen in de kop van Noord Holland. Het team bestaat ondertussen uit 9 mensen en de praktijk beschikt over meerdere behandelkamers.

Specialisatie kliniek: bovenooglidcorrecties

In de kliniek worden voornamelijk bovenooglidcorrecties uitgevoerd. Drs. Annika Roukema – de Jong gaat wat dieper in op hun specialisatie. "Mensen kiezen voor een ooglidcorrectie, omdat er sprake kan zijn van verschillende klachten zoals zware oogleden, vermoeid uiterlijk, hoofdpijn, verminderde lichtinval of gezichtbeperking. Daarnaast kunnen de hangende oogleden ook een cosmetische belemmering zijn, ze geven vaak een vermoeide blik, zijn moeilijk op te maken met make-up en laten u wellicht ouder ogen dan u bent.





Waarom kiezen voor een ooglidcorrectie bij kliniek NatuurlijkJong?

Afgelopen september bestond de kliniek alweer 5 jaar. Drs. Sylvie van Assema – de Jong: 'Wij hebben een uitgebreide ervaring en elk jaar worden er ca. 1.000 mensen naar tevredenheid behandeld. Wij streven verder naar een behandeling binnen vier weken. Mensen die hier naar tevredenheid zijn behandeld, vertellen dat weer verder en geven tevens aan dat zij de zorg bij Natuurlijk Jong! als goed en laagdrempelig ervaren. Daardoor zijn wij als praktijk snel gegroeid"

Meer weten over deze behandeling, tips en (nazorg) adviezen? Kijk voor uitgebreide informatie op www.natuurlijkjong.nl of maak gratis en vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek. Bel via 0229-743105 of mail ons naar info@natuurlijkjong.nl

Kosten

Voor de totale behandeling ooglidcorrectie vragen wij € 600,= (totaal voor beide ogen). Dit is inclusief intake, wondcontrole, hechtingen verwijderen en evt. nazorg.