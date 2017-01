Niet gewonnen, maar wel meest Markante Onderneemster

Marianne Langeveld is niet gekozen tot 'Meest Markante ondernemer van Nederland. Aangezien zij de enige vrouw was in de selectie van dertien ondernemers is ze alsnog de meest markante onderneemster van het land.

Om innovatie onder horecaondernemers te stimuleren onderscheidt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) elke twee jaar de Meest Markante Horecaondernemer met een award. Deze wordt toegekend aan innovatieve horecaondernemers die andere ondernemers inspireren. Op deze manier wil KHN laten zien zien hoe innovatief en professioneel we zijn als Nederlandse horeca. In 2016 vonden de regionale verkiezingen plaats. In deze periode werden in elke (KHN-)regio regionale winnaars gekozen. Marianne Langeveld werd uitgeroepen tot meest Markante ondernemer van Noord-Holland. Voor de titel Meest Markante ondernemer van Nederland moest zij strijden met een promotiefilmpje en presentaties van haar bedrijf voor een jury tegen dertien andere kandidaten in Nederland.

Uit alle veertien regionale winnaars werd eind 2016 een landelijke winnaar gekozen. Deze landelijke winnaar werd bekendgemaakt tijdens de KHN Nieuwjaarsreceptie met Horecava 2017 op 9 januari. De landelijke winnaar wordt de Meest Markante Horecaondernemer 2016/2017 en neemt de titel over van de winnaars van vorige editie: Michiel en Martijn van den Berg uit Noordwijk. "Hoewel Marianne Langeveld van Hotel Texel niet gewonnen heeft kunnen wij haar toch trots de meest Markant Onderneemster van Nederland noemen (immers zij was de enige vrouw)! Om op haar jonge leeftijd ook al zo je nek te durven uitsteken, moet je wel lef en kwaliteiten hebben! Top Marianne", laat Anja Beerepoot van de Texelse afdeling van KHN weten.

Niet alleen de Texelse afdeling is lovend over Langeveld, ook de jury. "De Texelse, jonge onderneemster Marianne blinkt uit door haar professionaliteit, enthousiasme, samenwerking met lokale ondernemers en het product wat zij aanbiedt. Marianne heeft er met haar bedrijf voor gezorgd dat haar gasten een unieke, compleet met het eiland vervlochten totaalbeleving ontvangen van eten, drinken, slapen en ontspannen. Haar motto 'alles wat beweegt, blijft' is sprekend voor wie zij is en wat zij uitstraalt."