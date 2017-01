ICTexel ontzorgt uw automatisering van A tot Z

"Wanneer je diensten in de cloud aanbiedt, moet je weten wat je aanbiedt. Niet gewoon ergens ruimte op een server huren." Dat stelt André Smith van ICTexel, het ICT-bedrijf dat sinds kort verhuisd is naar de Spinbaan in Den Burg.

Volgens Smith, die ICTexel runt met Jorian Ploegman, zijn er tal van zaken waar je rekening mee moet houden. "Je kunt wel alles in de cloud hebben hangen, maar wat als er een probleem is met je externe server? Hoe snel wordt er gereageerd? Wat zijn de uitwijkmogelijkheden en garanties? Vaak komt men hier pas achter, als het probleem er al is en dan is het te laat. Je moet daar van tevoren goede afspraken over maken. Wat zijn de gevolgen als het internet wegvalt en de cloud niet bereikbaar is, kan er dan doorgewerkt worden? Je wilt als bedrijf altijd bereikbaar zijn en het kan niet zo zijn dat je uren wordt platgelegd", legt hij uit. ICTexel begon in 2014 en was vanaf 2015 actief op de hoek van de Warmoesstraat en de Elemert waar ze samenwerkten met het bedrijf MHIT. "We zijn doorgegroeid en het was tijd voor een nieuwe stap. We zijn super blij met onze nieuwe locatie, een prachtige ruimte in het nieuwe pand van Mark Pijper", vertelt Ploegman.

Er zijn diverse ICT-bedrijven op Texel, is het dan niet moeilijk om je al bedrijf te onderscheiden? "Ons voordeel is dat we veel ervaring hebben met grote bedrijven. Zo heeft André de ICT van een bedrijf met 250 werkplekken beheerd en ook ik zelf heb de hele automatisering van grote bedrijven geleid. We hebben dus ook veel praktische kennis en ervaring.", vertelt Jorian. De kracht van ICTexel is de technische kennis op het gebied van combineren van online werkplekken en de integratie van specifieke software applicaties van de klanten.

"Waarmee we ons ook onderscheiden is het spamfilter van het merk Barracuda, markleider in e-mailbeveiliging. Door hun licentiestructuur is dit alleen betaalbaar voor hele grote bedrijven. Dat schiet voor de slager of bakker niet op. Wij hebben daarom hier in zelf geïnvesteerd en zo'n spamfilter zodanig ingericht, zodat wij dit als dienst vanuit onze eigen Texelse cloud ook aan de kleine ondernemer met 1 domein kunnen aanbieden in abonnementsvorm. Inmiddels filteren al vijftig domeinen hun e-mail via ons spamfilter.", vult André aan.

De ICT-ers proberen niet te vervallen in technische verhalen. Daar zit een klant vaak niet op te wachten, ze willen een goed systeem zodat bedrijfscontinuïteit gewaarborgd wordt en cruciale IT-systemen te allen tijden doordraaien. Wij ontzorgen de ondernemer van A tot Z op het gebied van automatisering. Naast het leveren van computers, servers en netwerkapparatuur, leveren we ook VoIP telefonie, beveiligingscamera's, beveiligingssoftware en firewalls.

Zeker deze laatste 2 zaken worden steeds belangrijker met de hedendaagse digitale dreigingen zoals Malware/ransomware en phishing. Malware is zelfs digitale dreiging nummer één voor de Europese zakelijke markt en vormt voor bedrijven een groot risico voor continuïteit en reputatieschade. Er wordt al gesproken over ransomware 2.0, dat betekend schadelijke software die verspreid wordt door alle apparaten die met het internet verbonden zijn, zoals beveiligingscamera's, auto's, televisies, thermostaten etc.

De branches waarin onze klanten zich begeven variëren van agrariërs tot bedrijven in de horeca- en recreatiesector. "Wij geven advies op basis van de behoefte van de klant met een lange termijn visie. Systemen moeten schaalbaar en flexibel zijn. Het kan niet zo zijn dat een klant een jaar later voor verrassingen komt te staan.", is Jorian stellig. Ook begeleiden en adviseren we klanten in offerte trajecten met derde leveranciers. ICTexel is het ideale adres voor uw automatisering. De no-nonsense aanpak heeft ze al klanten tot in Zwitserland opgeleverd. "Het voordeel van onze sector is, dat de plaats van het kantoor niet heel veel uitmaakt. We kunnen ook direct meekijken op afstand. Als er in Zwitserland een storing is, weten wij dat vaak eerder dan de klant zelf. Daarom kunnen we vanaf ons prachtige eiland ook bedrijven elders bedienen", besluit André. "Op vrijdag 27 januari houden wij een open-dag en is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen aan de Spinbaan 12F."