Jan Jacob Rab voorzitter TOP

Jan Jacob Rab is komend jaar voorzitter van het Texels Ondernemers Platform (TOP). De directeur van BouwCenter RAB neemt het stokje over van Gerard van Veen die afgelopen jaar de scepter zwaaide.

Rab beloofde onder meer dat de relatie met de OSG zijn focus heeft. Zo moeten er trainingen en bijeenkomsten over stages gehouden gaan worden. Daarnaast moet gekeken worden of een deel van de vervolgopleidingen van de horeca in schoolrestaurant 't Proefkonijn in de OSG kunnen plaatsvinden. Ook het vestigingsklimaat en de bouw van nieuwe (betaalbare) woningen heeft de aandacht.

Het nieuws werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van De Krim en TOP. Traditiegetrouw kwamen er veel ondernemers op de jaaropening af. Op de bijeenkomst nam Michel Gregoire namens top het langst het woord. Hij benadrukte wederom het belang van samenwerking. "Vanuit TOP ben ik betrokken bij het revitalisatieproject van De Koog, dat weet u. Om de eenvoudige reden dat dit dorp een groot deel van onze toeristische economie uitmaakt. En daar waar het druk is en veel ondernemers bij elkaar zitten, kun je zien dat het nog helemaal niet zo gemakkelijk is als het lijkt, om goed samen te werken. Je moet het echt met heel veel mensen eens worden om dingen te veranderen en te verbeteren; onderling natuurlijk, maar ook met de Gemeente, de ambtenaren, het College en de Raad. Het is soms een grote uitdaging. Maar ik moet zeggen; zoals het de laatste twee maanden gaat, met hulp van een aantal Kogers die voor echt draagvlak gezorgd hebben, gaat die samenwerking echt steeds beter."

De volledige toespraken van Rab en Gregoire leest u hier.