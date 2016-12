PVC-vloeren bij Oosterhof Wonen

Nieuw in het assortiment bij Oostehof Wonen aan de Parkstraat in Den Burg zijn PVC COREtec vloeren.

De makkelijk te hanteren COREtec-vloer is een ideaal alternatief voor laminaat, vinyl of plak-PVC vloer. De COREtec-vloer is gemaakt van gerecycled hout, bamboe, gebrande kalk en eerste klas kwaliteit PVC.

De COREtec vloeren zijn honderd procent waterproof en kunnen dus worden gelegd in natte ruimtes, zonder op te zwellen wanneer ze aan water worden blootgesteld. Onder normale omstandigheden zal het niet krimpen of uitzetten. Een ander bijkomend voordeel is dat we daardoor geen dilatatiestrips nodig zijn om het te leggen oppervlakte te doorbreken. Elke COREtec plank heeft een onderlaag van kurk voor een zachtere en warmere vloer. Een ander groot voordeel is, dat we bij het COREtec PVC, niet noodzakelijkerwijs een heel vlakke ondergrond nodig zijn. De onderlaag van kurk zal als het ware de oneffenheden absorberen. De PVC planken zijn eveneens geschikt voor gebruik op vloerverwarming en hoeven eerst niet te worden geacclimatiseerd in de te leggen ruimtes.

De COREtec Original PVC-plank is opgebouwd uit vier lagen. De bovenste laag is de beschermlaag, ook wel genoemd de slijtlaag. Deze maakt de vloer vlekbestendig en makkelijk te onderhouden. De onderliggende toplaag bestaat uit honderd procent vinyl, waardoor de vloer een duurzaam karakter krijgt. De laag hieronder is de zeer stabiele COREtec laag, die er voor zorgt dat de vloer niet zwelt en krimpt wanneer deze aan vocht wordt blootgesteld. De onderste laag van kurk maakt de PVC plank geluidreducerend en maakt een aparte ondervloer overbodig, doordat het oneffenheden van de onderliggende ondergrond als het ware absorbeert. Kortom een zeer sterke vloer, tevens geschikt voor commercieel gebruik. In de winkel laat het team van Oosterhof Wonen graag mogelijkheden laten zien.

