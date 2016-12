De warmste maand van het jaar

Heerlijk om in deze winterse dagen een wandeling te maken over het mooie Texelse strand. De frisse wind door je haren, je handen diep in je zak. Daarna een gezellig tentje opzoeken voor een warme chocomelk of hete glühwein…

Het wordt al snel donker, de dagen zijn kort en dat is allerminst erg. Sterker nog, het is heerlijk om het ook gezellig thuis te maken. Bij Texels Wonen aan de Schilderweg hebben ze ook dit jaar met alle medewerkers weer enorm hun best gedaan om Texelaar en toerist daar zo goed mogelijk mee te helpen. Schitterende windlichten, opgemaakt of om zelf nog wat leuks me te doen. Elke dag nieuwe kerststukken, frisse bloemen en verschillende kerstplanten. In deze warme decembermaand is het zeker demoeite waard om gezellig bij ons langs te komen!

De warme dagen bij Texels Wonen, daar word je toch blij van!!

Texels Wonen

Schilderweg 220

1791 CK Den Burg

t: 0222-313949

www.texels-wonen.nl