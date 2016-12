Geslaagde feestdagen met Keukencentrum

Nog een drukke week en dan zit het bijzondere jubileumjaar van Keukencentrum Texel er op. En wat hebben ze genoten, maar met de feestdagen voor de deur is er eigenlijk nog geen tijd om terug te kijken.

We spraken eigenaresse Marjet van der Vis net na het Sinterklaasweekend. "In dat thema hadden wij een kookdemonstratie. Dat was enorm gezellig en er was veel belangstelling. Nu zijn we druk bezig om de winkel om te toveren in kerstsferen. We verkopen hier alles om een geweldige kerstmaaltijd op tafel te zetten en dan moet de winkel dat natuurlijk wel uitstralen." Niet alleen de potten en (gietijzeren) pannen haalt men bij Marjet, ook kerntemperatuurmeters voor grote stukken vlees, delicatessen en kruiden vindt men in de winkel aan de Bernhardlaan. Maar men kan alle middelen en ingrediënten hebben... als je niet weet hoe deze te hanteren, kom je nog niet verder. Gelukkig beschikt Keukencentrum over een enorm assortiment aan kookboeken. Zo kan zelfs de grootste 'keukenkluns' een lekker menu op tafel krijgen. De december feestmaand heeft nog genoeg in petto. Zo zijn er prachtige prijzen te winnen in het kader van het 50-jarig jubileum. "Bij iedere aankoop krijgt men een lootje, waar de klant zijn of haar gegevens op kan schrijven. Ze maken vervolgens kans op diverse mooie prijzen zoals een Dualit keukenmachine, een pannenset en diverse kookboeken. De prijsuitreiking hiervan is op 31 december onder het genot van onze alcoholvrije glühwein en een lekker hapje", vertelt Marjet.

Op zaterdag 24 december (morgen) van 14.00-16.00 uur wordt in het Keukencentrum aan de Bernhardlaan een speciale gratis kerstkookdemo gegeven. "Ik kan alles nog niet verklappen, maar het wordt weer een gezellig feestje. In ieder geval maken we heerlijke hapjes met cranberry en warme kerstbowl van onze alcoholvrije glühwein met stoofpeertjes in de slowcooker." Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en proeven van al het lekkers.

Na vijftig jaren toont het bedrijf aan nog steeds springlevend en vol in ontwikkeling te zijn. Wat klein begon, is uitgegroeid tot hét adres voor de keuken- en kookliefhebber. Of het nou gaat om een nieuwe keuken of de attributen voor in de keuken zelf. Op de website www.keukencentrumtexel.nl staat de agenda vermeld en overheerlijke recepten van de diverse kookdemonstraties.