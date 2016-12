Beprint behang bij Bremer Schilders

Wil je de woonkamer een flinke makeover geven? Of je kantoor- of werkruimte? Denk dan eens aan Airtex wandbekleding, vakkundig aangebracht door de specialisten van Bremer Schilders uit Oosterend.

Een beprint behang waarmee u diverse uiteenlopende ruimtes kunt voorzien van een prachtige (eigen) muurprint. Airtex is een PVC-doek en heeft een zeer fijne structuur waardoor haarscherpe prints gerealiseerd kunnen worden. Met de maximale afmetingen van vijf meter hoogte tot veertig meter lengte heeft u de mogelijkheid om ook grote ruimtes/wanden te voorzien van prints uit één stuk en direct sfeer in de leefruimte te brengen. Het materiaal is waterafstotend, vandalismeproof" en heeft een B1 en M2 brandcertificering.

Airtex wordt veel gebruikt voor kantoren, horeca, instellingen in de gezondheidszorg, winkels, entrees, en beurswanden. Tegenwoordig hebben ook veel particulieren de weg gevonden naar een volledig geprinte muur middels airtex-behang. Leuk om de kinderkamer, gang, keuken of woonkamer te verfraaien.





Pluspunten van Airtex zijn:

- Het is krasvast.

- UV licht bestendig.

- Makkelijk schoon te houden.

- Werkt brandvertragend.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte neem contact op met:

Bremer Schilders

Slotskolk 8

1794 BG Oosterend

T 0222 - 318 229

Cor 06 - 200 13 376

Dennis 06 – 361 58 269

www.bremerschilder.nl