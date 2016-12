Goedkope zorgverzekering in trek door premiestijging

De premies van de zorgverzekering voor 2017 zijn fors gestegen. De vergrijzing neemt toe en zorgverzekeraars zijn bang dat hun reserves opraken door de toenemende zorgvraag. Door de premiestijging zijn sommige gezinnen honderden euro's per jaar duurder uit. De vraag naar goedkope zorgverzekeringen wordt dan ook steeds groter.

Budgetpolis wel echt zo budget?

Er zijn steeds meer goedkope zorgverzekeraars die budgetpolissen aanbieden. Zij zijn aangesloten bij een grote coöperatie, maar kunnen korting op de premie bieden door zich te richten op een bepaalde doelgroep en door de keuzevrijheid te beperken. Dit houdt vaak in dat je voor de vergoeding van bepaalde behandelingen verder moet reizen.

Voor Texel houdt dit in dat je voor veel behandelingen niet op Texel behandeld kan worden, terwijl dat met een normale naturapolis wel kan. De budgetpolis is dan dus niet meer zo budget als dat het lijkt. Gelukkig zijn er nog andere goedkope alternatieven.

Collectief biedt geen beperking in keuzevrijheid

Een andere mogelijkheid om te besparen op de hoge premie is door te kiezen voor een collectief. Hierdoor krijg je korting op je premie en hoef je niet voor een budgetpolis te kiezen. Veel collectiviteiten geven namelijk korting op naturapolissen en restitutiepolissen. Niet alle collectiviteiten zijn voor iedereen beschikbaar, maar er zijn consumenten collectiviteiten waarbij iedereen zich kan aanmelden.

Nog een aantal dagen om over te stappen

Je hebt nog tot het einde van het jaar de tijd om over te stappen. Vergelijken is, met de forse premiestijging, aan te raden om zo te besparen op je premie. ZorgCollectief UnitedConsumers ziet dat mensen dit jaar lang hebben vergeleken, maar dat de overstapstroom inmiddels van start is gegaan. Er wordt verwacht dat zorgverzekeraars het de laatste 10 dagen van het jaar erg druk gaan krijgen.