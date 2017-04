Zomerse MAB Paasrit

Zondag middag is de Paasrit van MAB club Texel verreden. De Paasrit is dit keer uitgezet door Jacco Boersen en Nienke Daalder. Vanaf Schoenmaker op het wezenland liep de route via het doolhof langs den Hoorn richting Westerslag, waar de tijdcontrole stond. Vervolgens liep de route via het bos naar de Koog en na een rondje de Koog weer terug naar Westerslag waar de Finish was. De prijsuitreiking was bij strandpaviljoen Vijftien, die ook de prijzen beschikbaar gesteld heeft. Team Wittûh, dit keer met Erwin Witte en Cinthia Hollenberg reden de rit foutloos waardoor ze eindigden met 0 strafpunten.