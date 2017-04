Informeer uw gasten over het nieuwe Texel e-vignet

Vanaf 2017 kunnen Texelaars en toeristen op heel Texel parkeren met het Texel e-vignet. In alle dorpen en bij alle strandslagen. Het e-vignet is online eenvoudig aan te schaffen voor een jaar, week of dag. Informeer uw gasten al voor hun komst naar Texel over de mogelijkheden en help ze om zorgeloos te parkeren op ons eiland.

Ontzorg uw gasten

Het is prettig als uw gasten voordat ze op Texel arriveren de parkeersituatie op ons eiland kennen. Dat voorkomt vragen, onduidelijkheden en irritaties. De gemeente besteedt in advertenties en online via de website en social media veel aandacht aan het nieuwe parkeersysteem. Toch blijken veel gasten nog niet op de hoogte.

Maak het ze gemakkelijk

Natuurlijk wilt ook u dat uw gasten een zorgeloze vakantie hebben. Adviseer ze om voor vertrek naar Texel alvast een Texel e-vignet aan te schaffen. Dat kan via deze website. Kenteken invullen, periode kiezen en betalen. Een handeling die snel is uitgevoerd en die veel gemak geeft tijdens het verblijf op Texel.

Wij helpen u helpen

De gemeente heeft allerhande informatiematerialen gemaakt die door iedereen gebruikt mogen worden. Denk aan buttons, banners voor uw website, een digitale folder en een animatiefilmpje in drie talen etc. De materialen zijn eenvoudig en kosteloos hier te downloaden. Folders zijn af te halen bij de Publieksbalie op het gemeentehuis.

Wat kunt u doen

· Bij de reserveringsbevestiging een (digitale) folder meesturen

· Een button/banner plaatsen op uw website

· Een week voordat uw gast naar Texel afreist een informatiemail versturen waarin u uw gast attendeert op de (gewijzigde) parkeersituatie

· Bij het inchecken van de gast vragen of die bekend is met de Texelse parkeersituatie en hem zo nodig een folder geven of verwijzen naar de website

Op deze manier zorgen we er samen voor dat onze gasten zich bij aankomst op Texel geen zorgen meer hoeven maken over parkeren.

Verbeteren mobiliteit

De opbrengsten van het Texel e-vignet besteedt de gemeente aan het verbeteren van de mobiliteit op Texel. We optimaliseren het wegennet, zorgen voor betere parkeermogelijkheden en verhogen de verkeersveiligheid door o.a. de aanleg van bermverhardingen, meer fietspaden en we breiden de voorzieningen uit voor duurzaam vervoer.



Ricardo de Graaf, eigenaar camping 't Woutershok:

"Al onze gasten ontvangen een week voor hun verblijf een informatiepakket met daarin ook de folder Texel e-vignet en een verwijzing naar texelevignet.nl. Ik vind het belangrijk onze gasten een fijne tijd op Texel te bezorgen. Daar hoort een goede service op de camping bij, maar ook het goed informeren over het parkeren."