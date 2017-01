Twintig agrariërs op wachtlijst kamperen bij de boer

Er staan momenteel twintig agrariërs op de wachtlijst voor kamperen bij de boer. Zes gegadigden hebben inmiddels een brief gehad dat ze een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

In totaal zijn er 60 omgevingsvergunningen verleend voor kamperen bij de boer, met 816 eenheden en 2.480 slaapplaatsen. Zolang het maximale aantal van 3.000 slaapplaatsen nog niet is uitgegeven worden de komende tijd meer gegadigden uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

In 2013 zijn bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied de beleidsregels voor Kamperen bij boer (ook wel mini-campings) aangescherpt. Daarna volgde een inventarisatie, die duidelijk moest maken voor welke kampeer-boer de afbouwregeling van drie jaar zou gaan gelden en voor welke (degenen die wèl aan de eisen voldoen) een omgevingsvergunning zou worden afgegeven.

10 bedrijven zijn onder de afbouwregeling gebracht, dat omvat 91 eenheden en 273 slaapplaatsen. Er is nog één bezwaarschrift in behandeling en drie bedrijven hebben verzocht om opnieuw op de wachtlijst te worden geplaatst. In totaal zijn er nu 2.766 slaapplaatsen uitgegeven voor kamperen bij de boer. Vooraf was de verwachting van het college dat een derde van de toenmalige kampeerboeren ten gevolge van de strengere criteria in het bestemmingsplan Buitengebied zou afvallen (bijvoorbeeld: afbouwende agrariërs, land verpacht (loonwerk) of elders werkzaam).

De gemeente kwam met deze informatie naar aanleiding van vragen van de PvdA.