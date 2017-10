Vrouwenteam Texel'94 heft zich op

De vrouwen van Texel'94 in actie. (Archieffoto Willem Sangers)

Het vrouwenteam van Texel'94 in Den Burg heeft zichzelf na bijna twintig jaar opgeheven.

Dat heeft het team op de eigen Facebookpagina laten weten. Een blessuregolf en een aanhoudend gebrek aan speelsters dwongen de club om een knoop door te hakken. Volgens het team gebeurde dat met pijn in het hart.

De vrouwen kampten al langere tijd met blessures en er waren diverse speelsters die volgens het bericht op de Facebookpagina niet konden vanwege het werk of omdat ze in het buitenland verbleven.

"Begeleiding en spelers hebben er alles aan gedaan het afgelopen jaar om iedere zondag een team het veld in te sturen, speelsters uit MA, vriendinnen en er werden zelfs meiden op zondagochtend van de straat en uit de kroeg gehaald! Maar die bron droogde ook op, we konden er namelijk niet van op aan dat deze iedere zondag mee konden doen. Feit is dat dit de afgelopen maanden veel tijd en energie heeft gekost van begeleiding en speelsters met als gevolg dat het spelplezier ook minder werd."

De vrouwen bedanken op hun Facebookpagina de supporters en invallers voor alle steun en interesse en ze bieden aankomende tegenstanders bij voorbaat hun excuses aan voor het feit dat het team niet meer in de competitie is.

Het bericht op Facebook wordt - kijkend naar de toekomst - wel afgesloten met een mogelijk 'tot ziens'.