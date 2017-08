Prima omstandigheden bij matig bezochte strandloop

De weersomstandigheden waren prima tijdens de laatste strandloop bij Paal 28. Nauwelijks wind en een lekkere temperatuur, toch waren er maar 44 deelnemers.

Het was wassend water, om 22:30 uur zou het hoog water zijn. Voor Jan Stuursma uit Sappemeer leek het een makkie. In een prachtige stijl rende hij de 8 kilometer in 29.56 minuten. Tweede op deze afstand was Axel Garritsen uit Den Burg in 34.08, hij was bijzonder diep gegaan om deze tijd te lopen. De enige dame was de 70-jarige Helen Beliën uit Amsterdam in 49.18.

Op de 4 kilometer ging Milan Verheugen uit Arnhem in 16.02 als eerste over de meet, hij werd op de voet gevolgd door Jim Krugers uit Den Burg in 16.17. Snelste dame was Kerstin Detemple uit Aschaffenburg (D) in 20.49. Er stonden zestien kinderen aan de start voor de 1200 meter. Raoul Woudenberg uit Hoorn werd eerste in 5.15, Houke Hoeksema uit Duisburg mocht de zilveren plak ophalen voor zijn 6.32 en voor Luis Heidhof uit Hösbach (D) was het brons (6.59).

Marie Bosselmann uit Wuppertal was het eerste meisje in 5.22. Carice Woudenberg uit Hoorn werd tweede in 5.58 en de bronzen medaille was voor Nynke Slager uit Marrum in 6.01.

De volledige uitslag staat op www.avtexel.nl. De volgende loop die AVT organiseert is de laatste Bos en Duin zomercross a.s. zondagochtend. De inschrijving is vanaf 10.00 uur op het terras van BOSQ restaurant, Bakkenweg 16, Den Hoorn. De start is om 10.30 uur. Info. Rita Dogger tel 313387.