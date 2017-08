Harm Gort winnaar derde Ledentoernooi.

Op zaterdag 19 augustus werd de finale van het 3de ledentoernooi bij jeu de boulesclub Den Burg gespeeld. De opkomst was prima met 32 spelers, ondanks dat we middenin de vakantietijd zitten. De regenjassen konden aan de kapstok blijven hangen, we hadden prima weer om een balletje te gooien. Er werd flink gestreden om de beste plaatsen en na 4 partijen waren de winnaars bekent. Eerste werd Harm Gort met 24 pnt. uit 4 gewonnen partijen, 2de Diana Kardijk met 23 pnt. uit 4 gewonnen partijen en Truus Jongedijk werd 3de met 14 pnt. uit 3 gewonnen partijen. Het 4de en laatste ledentoernooi is 7- en 14 oktober. Maar tot dat het zover is, worden er nog allerlei toernooien uit en thuis gespeeld. Info: www.jeudeboulesclubdenburg.nl