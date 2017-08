"SVO een prachtige club, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging"

Na zeven jaar SVO was Nico Kremer toe aan een nieuwe stap en daarom besloot hij onlangs te kiezen voor het trainerschap van Texel'94 JO-19, de club ook waar hij 10 jaar geleden zijn trainersloopbaan bij het meidenteam is begonnen. Een stap die niet bij iedereen goed ontvangen werd. Daarom wil de inwoner van Oosterend graag uitleg geven over zijn switch.

In juni heb ik de jongens van SVO 1verteld dat ik ging stoppen als assistent-trainer. Ik heb toen helaas niet gezegd dat ik mogelijk wel een nieuwe uitdaging aan zou gaan. Dat was omdat er op dat moment nog niets concreet speelde. De overstap kreeg een extra gevoelige lading nadat vijf jeugdspelers van SVO JO-19 de overstap maakten naar Texel'94. Die beslissing is door de jongens zelf genomen, al voordat ik wist dat ik überhaupt naar Texel'94 ging. Bij SVO was het de bedoeling dat de jongens al zouden doorstromen naar het eerste. Maar zij wilden graag tegen jongens van hun eigen leeftijd blijven spelen. Die kans kwam er toen bij Texel'94 een nieuw vriendenteam ontstond en ze gevraagd werden."

Kremer was coach bij SVO, maar had niet de vereiste papieren en was hierdoor de laatste twee jaar actief als assistent-trainer van coach Jacob Mechielsen. "Het laatste jaar heb ik het wat rustiger aan gedaan, ook vanwege mijn privésituatie. Maar na thuis overlegd te hebben, heb ik besloten komend jaar vol voor de trainerscursus TC3 op Texel te gaan die ik zelf ga bekostigen, zodat ik vrij ben in mijn vervolgkeuze. De functie van trainer bij Texel'94 JO-19 combineert daar perfect mee. Ik kan de theorie dan in de praktijk brengen en zelf beslissingen nemen. In deze groep zit naar mijn idee veel kwaliteit en ik heb er heel veel zin in om met deze jongens aan de slag te gaan".

Kremer baalt wel dat hij niet op waardige manier afscheid heeft kunnen nemen. "Doordat mijn nieuwe uitdaging niet bekend was toen het seizoen afliep, heb ik de jongens niet meer gesproken. Dat is vervelend. SVO is een geweldige club met dito sfeer en ik heb hier prachtige jaren meegemaakt. Ik vergeet nooit meer de wedstrijd tegen DZS. Zij moesten winnen om beslissingswedstrijden om het kampioenschap af te dwingen. Bij rust stonden wij 0-3 voor. We hadden ze compleet weggecounterd. Na rust zetten zij het nog recht, het werd 4-3, maar wat hebben we ze laten zweten! Net als het gelijkspel tegen De Koog afgelopen seizoen. Daar hadden we tactisch echt over nagedacht. Ik heb een geweldige tijd gehad bij SVO!"