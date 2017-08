Goede zomercross bij Bos en Duin

Ondanks dat er een grote groep atleten van Texel naar de Halve Marathon van Vlieland was, kwamen er 75 lopers naar het BOSQ-restaurant om zich in te schrijven voor de vijfde zomercross.

De omstandigheden leken ideaal, maar waren het toch niet. Verschillende atleten die zich ingeschreven hadden voor 8,6 km stapten na één ronde van 4,3 km uit. Voor Tim Kerkmann uit Bielefeld was de afstand geen probleem. Hij werd afgemeten eerste in 31.49 min. Danny Hajos uit Den Helder kwam ruim drie minuten later binnen in 34.59. Snelste dame op deze afstand werd Margot van der Ven uit Den Burg in 40.22. De 4,3 km was een prooi voor Jan Kerkmann in 14.28. Marieke Jonker uit Haarlem was met 18.39 de snelste vrouw. Wel 29 kinderen waren aan de start voor de 1 en 2 km.

Megan Havik werd eerste op de 1km bij de meisjes in 4.10, zij werd gevolgd door Sofie Vlaming uit Oosterend in 4.28 en Imme van der Kerkhof uit Den Burg wist met 4.30 de bronzen plak te veroveren. Bij de jongens kon Widlem de Wit uit Den Burg (4.03) het goud ophalen en Julian Bruins uit Eemnes scoorde met 4.36 het zilver. Fynn van Till uit Rolde was met 5.01 blij met zijn derde plaats. De 2 km werd gewonnen door Sam van der Werf uit Sneek in 7.54.

De volledige uitslag is te vinden op www.avtexel.nl. De volgende loop die AVT organiseert is de Krim strandloop op woensdagavond. Inschrijven op het terras van paal 28 aan de Krimweg vanaf 19.00 uur. De start van de loop is om 19.30 uur. Het is laag water, dus het strand is prima te belopen. Inf. Rita Dogger tel 313387.