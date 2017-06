Tientallen surftoppers op WK Slalom windsurfen bij paal 17

Zestig tot zeventig surfers uit binnen- en buitenland maken vanaf vandaag bij paal 17 hun opwachting voor het WK Slalom windsurfen.

Tot en met zaterdag worden er circa honderd wedstrijden gesurft waarbij het aankomt op tactiek, kennis en een juiste omgang met de omstandigheden op het water. Het WK wordt gehouden door de Dorian Foundation en het IFCA, de internationale organisatie voor windsurfen.

Onder de deelnemers onder andere tweevoudig Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberhe, meervoudig Nederlands en Belgisch kampioen Adriaan van Rijsselberghe, Bas Mulder, Peter Mulder en Jacob Kooij. Casper Bouman, voormalig Olympisch windsurfer in 2008 en wereldkampioen Formula windsurfen 2013 is van de partij, evenals de Nederlandse surftoppers Jordy Vonk, Twan Verseput en Ethan Westera (Aruba).

De surfers leggen voor de kust van paal 17 een parcours af waarbij ze acht boeien op het water moeten ronden. Ze starten voor de wind, zodat er snelheden tot vijftig kilometer per uur behaald kunnen worden. Er wordt volgens Marc van Rijsselberghe telkens gestart in groepen van acht, waarna de eerste vier doorgaan en de laatste vier afvallen. De organisatie verwacht op basis van de weersvoorspellingen een hoop spektakel op het water. Alleen voor woensdag is er de verwachting dat er te weinig wind staat.

Zaterdag 17 juni staat de finaledag gepland en worden de prijzen uitgereikt. De organisatie maakt gebruik van de voorzieningen van de Ronde die komende week op het strand blijven staan. Zo wordt de grote tent gebruikt voor het drogen van de zeilen van de surfers.

Bezoekers kunnen vanaf de kant de wedstrijden bijwonen. Die worden voorzien van commentaar, zodat duidelijk is wat er op het water gebeurt. Paal 17 was in 2009 en 2011 ook al het decor voor het WK Slalom windsurfen. In 2010 vond het EK Slalom daar plaats.