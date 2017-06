Dionne Daalder sluit turnseizoen met record af

Niets te verliezen en alles te winnen. Met die instelling en een tas vol zelfvertrouwen en vooral ook veel zin kenmerkte het turnen van Dionne Daalder afgelopen zaterdag tijdens de districtsfinale in Amsterdam.

Deze instelling welke respect afdwong bij haar medeturnsters hielpen Daalder een prima prestatie neer te zetten.

Na een seizoen waarin de voor Gymnastiekvereniging Oudeschild (GOS) uitkomende turnster alles steeds beter begon te draaien had zij zich als enige Texelse turnster voor deze finale wedstrijd weten te plaatsen. Haar vaste trainer Nils moest zich helaas afmelden, maar dankzij Nico, de trainer van GVT, kon zij toch een prachtige wedstrijd turnen.

Aangemoedigd door de meegereisde Texelse supporters knalde ze haar brugoefening eruit. De behaalde 14.15 was de één na beste score op dit toestel. Daarna volgde de balk. Op dit zenuwtoestel behield ze de controle, geen grote fouten en slechts enkele kleine wiebels. Ook hier een prima score van 14.25. Hiermee was ze in totaal 4e op balk en het zicht op de prijzen begon te gloren.

Vloer volgde met 14.15. De hier behaalde score was mooi, maar in het sterke deelnemersveld waren enkele turnsters die hier excellent wisten te presteren. Daalder moest hier haar meerdere in 11 turnsters erkennen.

De cijfers op sprong lagen relatief bij alle turnsters laag en vooral dicht bij elkaar. De score van Dionne van 11.75 was de tweede score op sprong. Opmerkelijk was dat Dionne de hoogste uitgangswaarde bij dit toestel had. Dit betekend dat zij de moeilijkste sprong van het hele deelnemers veld liet zien.

Alles in totaal behaalde Daalder een persoonlijk record van 54.30 punten. Er waren echter drie turnsters die beter wisten te presteren dan Daalder. Een vierde plek resteerde (0.025 achterstand op nr 3). Gezien de grootte van het deelnemersveld had de organisatie 5 medailles beschikbaar gesteld zodat de Oudeschilder turnster trots dit eremetaal in ontvangst mocht nemen.