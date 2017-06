Thijs Zuurbier wint Texelse etappe Tour de Lasalle

Thijs Zuurbier uit Julianadorp is donderdagavond winnaar geworden van de Texelse etappe van de Tour de Lasalle,

Circa 150 wielrenners begonnen vanaf de boot van 19.00 uur aan een rit van ruim 52 kilometer, verdeeld over vier rondes op het zuiden van het eiland. De straffe wind maakte dat de renners op een aantal stukken stevig op de pedalen moesten. In Den Hoorn ging het meteen al mis toen de geluidswagen die voorop reed het peloton in de richting van paal 9 stuurde, in plaats van rechtsaf de Rommelpot op. De rit werd direct geneutraliseerd en opnieuw gestart. Het peloton dat ongeveer een ronde lang intact bleef, viel daarna in stukken uiteen. Met in de voorste groep Dave Huijsman, Richard Doggen en Binne Pier de Haan van de Texelse ploeg Catharinahoeve/Bikedealz.nl. In de bochten werd er soms risicovol gereden, er deden zich een paar valpartijen voor. Eén renner kwam op de Hemmerkooiweg dermate lelijk ten val, dat hij in de ambulance moest worden verzorgd. De kopgroep reed met een gemiddelde snelheid van circa 42 kilometer per uur.

Na ongeveer 2,5 ronden maakte een kopgroep van vier man zich los, bestaande uit Sam Boon, Arjan Bos, Luuc Ducrot en Thijs Zuurbier. Zuurbier is geen onbekende op Texel, vorig jaar won hij het Texelse dorpenklassement. In de eindsprint bij het kerkje van Den Hoorn klopte hij zijn drie opponenten in de eindsprint. Tweede werd Ducrot en derde Bos. Zuurbier krijgt morgen voor aanvang van de tweede etappe van de Tour de Lasalle in de Kop van Noord-Holland behalve de gele trui zoenen van rondemiss Tessa Scholte. Zondag wordt in Den Helder de slotrit verreden.





Het peloton passeert het Hoornder kerkje

(Foto Willem Sangers)





Thijs Zuurbier drukt in Den Hoorn als eerste zijn wiel over de finish.

(Foto Willem Sangers)





En neemt de felicitaties van Rondemiss Tessa Scholte in ontvangst.

(Foto Willem Sangers)