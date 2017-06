Zwaag en Op de Beek overtreffen zichzelf tijdens Tatenhove maandbeker

Twee golfers steken afgelopen maandag op De Texelse Golfclub tijdens de Tatenhove maandbeker met kop en schouders uit boven het ietwat verschraalde maaiveld. De aanhoudende droogte begint zijn tol te eisen op de doorgaans groene en sappige fairways. Een dwarse windkracht 5, met uitschieters naar 7, deert Floris-Jan Zwaag en beginner Peter op de Beek in het geheel niet. Beide heren laten, respectievelijk in categorie 1 en 3, de concurrentie ver achter zich.

Zwaag is op dit moment misschien wel de meest fanatieke golfer van onze golfclub. Of noem het gedreven dan wel hartstochtelijk. Regelmatig is hij al ruim voor aanvang van zijn werk, in alle vroegte dus, te vinden op de golfbaan om op zijn minst 'even' één rondje te lopen. En als de diesel eenmaal in gang is gezet, kan het ook zomaar zijn dat er na afloop 41 holes op de teller staan en de arbeid 'er even bij is ingeschoten'. Dat wordt dan op een later tijdstip weer ingehaald.

Om zijn techniek verder aan te scherpen, besloot Zwaag onlangs zijn heil te zoeken op Sedlescombe Golf Club in Battle, Sussex, 367 mijl vanaf Den Helder, inclusief Kanaaltunnel. Trainingskamp. Middels videobeelden en eindeloos herhalen werd zijn swing op de James Andrews School of Golf aangepakt en vijf dagen lang, soms tien uur per dag, trainde hij zich daar een golfslag in de rondte. En toen was daar de Tatenhove maandbeker. Zwaag heeft eigenlijk niet zoveel zin om deze tweede Pinksterdag te spelen, maar laat zich door Marijke de Beer toch overhalen. Hij zal er geen spijt van hebben. Tot en met hole 17 speelt de boomlange hotelier level par met onder andere vier birdies om de evenzovele bogeys te egaliseren. Alleen op hole 9, ditmaal de laatste hole wegens een start op 10, laat hij twee steekjes vallen en met in totaal 74 slagen bruto (65 netto) komt hij uiterst voldaan over de meet. Zijn beste ronde ooit. Door deze fantastische prestatie verlaagt Zwaag zijn handicap naar 5.6 en schaart hij zich tot de vijf beste golfers van Gc De Texelse. Op respectabele afstand worden Kevin van Zuilekom (71 netto) en Maeike van der Schaaf (73 netto) tweede en derde in de hoogste categorie.

Op de Beek, die andere uitblinker van de dag, valt op basis van de behaalde stablefordpunten, 50 maar liefst, de eer te beurt om zijn auto deze maand op de 'maandbeker-parkeerplaats' parkeren, dichterbij het clubhuis is niet mogelijk. Wel worden bij een volgende gelegenheid de duimschroeven behoorlijk aangedraaid want dan zal de Den Burgenaar niet met handicap 54, maar met handicap 40 van start gaan.

Er wordt in de derde categorie door nog meer beginners goed gespeeld. Bert Keizer slaat 47 stableford punten bij elkaar en Tim de Haan 43 punten. Ook zij hebben hierdoor hun handicap flink verlaagd. En hoewel net buiten de prijzen vallend, verbetert Bianca van Pel, de beginnerstatus nauwelijks ontgroeid, met 37 stablefordpunten ook haar handicap.

Blijft over de tweede categorie. Geen van de 14 deelnemers in die klasse weet zijn of haar handicap te verbeteren. Tillie van der Poel en Marijke en Hans de Beer hebben allendrie 29 stablefordpunten, maar Van der Poel heeft de laatste holes het beste gespeeld en legt daardoor beslag op de derde plaats. Zij moet Jos Bosma met 32 punten en winnaar Jan van Andel met 34 voor zich dulden.

Alle nummers 1, 2 en 3 krijgen van Aannemingsbedrijf Tatenhove 'mooie' cadeaubonnen, te spenderen in de golfshop. Komt altijd van pas.

De neary bij de vrouwen wordt geslagen door Van der Schaaf en bij de heren door Maricus van der Wetering. Door een misverstand wordt er geen Longest Drive uitgereikt al lijkt het bij de mannen onmogelijk dat iemand verder en nauwkeuriger heeft geslagen dan Kevin van Zuilekom; zijn bal ligt met circa 295 meter vlak voor de green.