Tour de Lasalle van start op Texel

Op het Molwerk bij 't Horntje start donderdagavond rond 19.00 uur de eerste etappe van de Tour de Lasalle. Onder de deelnemende teams de Texelse ploeg Catharinahoeve/Bikedealz.nl.

De Texelse ploeg bestaat uit negen renners: Dave Huijsman, Ferry van der Vis, Joost Hoogenbosch, Klaas Uitgeest, Jesse Hoven, Tom Witte, Richard Doggen, Thomas Boom en gastrenner Binne Pier de Haan. De ploegleiders zijn Simon Appel, Duran de Boer en Kees Koopman. De rit over Texel is een omloop. Vanaf de start aan het Molwerk, rechtsaf de Watermolenweg op, de Stolpweg, de Naalrand, via Klif de Rommelpot, Jan Ayeslag, de Rozendijk, de Laanweg, Westerweg, Driehuizen, Hemmerkooi, Westerweg, Kerkstraat en via de Stolpweg en de Naalrand het rondje opnieuw. Het rondje wordt vier keer gereden, met een totale lengte van 52,6 kilometer. Bij de doorkomst op de Rozendijk, bij Catharinahoeve, sprinten de rijders voor de bonificatiepunten. In totaal rijden er 150 wielrenners mee. De wind zal van grote invloed zijn op het koersverloop, de verwachting is dat er een stevige zuidwester zal staan. Er zal stevig strijd worden geleverd, tot de favorieten worden onder andere de Texelse kopmannen Dave Huijsman en Richard Doggen gerekend, mogelijk zit er voor hen een plaatsje bij de top 10 in. Dave werd vierde tijdens de ronde van 't Zand en tiende tijdens de Hel van Petten. De Tour de Lasalle bestaat uit vier etappes, de slotrit zondag is een criterium door Den Helder.