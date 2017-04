MASTERTRAMPOLINE VOOR GVTEXEL

Twee jaar oliebollen verkoop en twee jaar "grote clubactie" leverde genoeg op om de meer dan 25 jaar oude trampoline van de GVTexel in de Beatrixzaal te vervangen. Afgelopen maandag arriveerde de "grandmaster special trampoline " bij de Beatrixzaal alwaar het passen en meten was om de trampoline door de deur van de berging binnen te krijgen.

De selectie had maandag de eer om hem in gebruik te nemen en de eerste salto's uit te proberen. In de loop van komende weken zullen alle jeugdleden van de GVT kennis maken met deze super trampoline, welke een flink stuk groter is dan de vorige, maar ook over een betere springmat beschikt waardoor het voor ervaren springers nu mogelijk is het plafond van de zaal te bereiken.

De GVTexel die dit seizoen flink in ledental is gegroeid hoopt o.a. door dit verbeterde toestel de groei tot het einde van dit seizoen voort te zetten. Vooral het free-running, jongensturnen en peuter - en kleuter gym zitten flink in de lift.