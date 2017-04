Dames 1 verliest eerste wedstrijd van favoriet Rozenstein 1

Als laatste team van GC De Texelse is nu ook Dames 1 daadwerkelijk aan de NGF golfcompetitie begonnen. De vrouwen zijn vorig seizoen gepromoveerd, komen nu uit in de hoofdklasse en aldaar handhaven is de wens. Het zestal, zonder captain Thea Bakker die revalideert van een gebroken pols, moet het op de Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort opnemen tegen Rozenstein 1 uit Wassenaar. Deze dames hebben al één wedstrijd gespeeld én gewonnen en zijn favoriet voor de poulewinst.

In de ochtend eerst natuurlijk de negen holes Greensomes. Gerdi Reijers, spelend met handicap 4.6 en vorig jaar uitkomend voor Purmerend, is nu 'leading lady' van de Texelse Dames 1. Zij speelt met reserve Lot van Schelt. Soepel swingend halen zij de eerste punten binnen; 2 up. Niet veel later gaan ook Tilly van der Poel en Nanda Gerbers met winst lunchen; 1 up. Alleen Anita Hiemstra en Marijke de Beer krijgen hun spel niet op orde en verliezen met 4 om 3, maar de tussenstand van 4-2 biedt perspectief.

Tijdens de 18 holes singles maakt Reijers korte metten met een handicap 6 speelster; 4 om 3. Gerbers (2/1), Van Schelt (2 down), De Beer (5/4) en Hiemstra (3/2) kunnen niet op de tegen de op papier betere speelsters van Rozenstein en delven allen het onderspit.

Van der Poel, spelend met handicap 18.3, moet het opnemen tegen een 12.4 speelster. Ook geen makkelijke klus en zeker geen schande om van de verliezen. Maar Van der Poel is een matchplayer om rekening mee te houden en laat zich niet van een van de mooiste banen van Nederland slaan. Met 1 up wint zij het spannende duel waardoor de einduitslag 8-10 wordt. Aanstaande dinsdag neemt Dames 1 het op tegen Spaarnwoude 1 dat al twee wedstrijden verloren heeft. Een cruciaal duel, want winst betekent lijfsbehoud in de hoofdklasse.