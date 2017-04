Winstpunt in Grand Prix dressuur voor Eva van der Linde

Het felbegeerde winstpunt in de hoogst haalbare klasse van de dressuur is binnen voor Eva van der Linde en haar merrie Belle Lady Texel. Het was nog even spannend of het zou lukken voor dat Van der Linde met zwangerschapsverlof gaat maar in Velsen-Zuid sleepte de ambitieuze amazone een winstpunt in de Grand Prix dressuur binnen.

Het is überhaupt een bijzonder knappe prestatie om op dit niveau te rijden maar helemaal nu Van der Linde 23 weken zwanger is van haar derde kindje. "Mijn jasje zit met elastiekjes bij elkaar. Thuis rijden gaat nog prima, maar om in zo'n dressuurproef de hele tijd door te zitten is niet altijd fijn", geeft Van der Linde aan.

De pas 11-jarige Belle Lady Texel komt uit eigen fokkerij en is afgelopen jaar nog een periode geblesseerd geweest. Van der Linde heeft de merrie alle tijd gegeven om van deze blessure te herstellen. Door het paard vaak mee te nemen naast de fiets was de conditie nog ijzersterk. Pas in januari klom Van der Linde weer in het zadel en werd er rustig richting niveau getraind. De klasse Grand Prix bereiken met deze merrie was een grote wens. Van der Linde is dan ook erg blij met hun gezamenlijke prestatie. Met een mooie score van 61,5% werd het doel bereikt en kan Van der Linde het voorlopig wat rustiger aan doen.