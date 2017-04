Heren 1 van GC De Texelse wint met 14-4 van Heiloo 1

Tijdens de tweede ronde van de NGF-competitie, afgelopen zondag, moet Heren 1 van Golfclub De Texelse wel voor de winst gaan na het verlies vorige week. Handhaving in de tweede klasse staat voor de promovendus voorop en een nederlaag brengt die wens in gevaar. Er moet gespeeld worden tegen Heiloo 1 dat ook de eerste wedstrijd verloor. Dus op de zonovergoten Golfbaan Veldzijde in Wilnis gaan de texelse heren voor een positief resultaat.

In de ochtendsessie worden de Foursomes over 18 holes partijen door alle drie de koppels overtuigend gewonnen. Jordy Schuijl en Herbert de Geer winnen met 3 om 1, Laurens Groothuis en Menno Schuijl met 3 om 2 en Antoine Kersten en Hugo Groothuis slaan hun tegenstanders met 8 om 6 van de baan.

In de middagsessie, 6 singles over 18 holes, wordt derhalve met vol vertrouwen afgeslagen, maar zo makkelijk als in de ochtend gaat het niet. De oudste telg van de familie Groothuis kan zijn goede spel niet voortzetten en gaat 2 down. Ook Captain Kersten moet zijn meerdere erkennen en verliest met 4 om 2 van een sterk spelende tegenstander. Jordy Schuijl speelt als enige van de Texelse spelers hole 18. Hij wint na een spannende laatste hole middels een mooie put van 3 meter met 2 up. Routiniers De Geer en Menno Schuijl zijn duidelijk op tik en zetten hun tegenstander onder druk met verre afslagen en messcherpe approaches. Dat resulteert in twee klinkende overwinningen; De Geer met 4 om 2 en Schuijl met 5 om 4. De 13-jarige Hugo Groothuis laat met subliem spel zijn tegenstander alle hoeken van Veldzijde zien. Op de heuvelachtige baan met sterk glooiende greens geeft de jeugdinternational zijn flightgenoot een lesje in chip- en put-werk en wint overtuigend met 6 om 5.