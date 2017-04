Troonswisseling bij de Eilandschutters

De titels van de jaarlijkse Koningsverschieting van de Eilandschutters zijn gewonnen door Marinka Kampstra, Roy Westerik en Marja Kampstra.

De wedstrijd werd zondag gehouden in schietsportcentrum "Odysseus". Het is binnen de handboogsport de belangrijkste clubwedstrijd van het jaar. Bij de Eilandschutters vindt de Koningsverschieting traditioneel plaats vanaf 25 meter en mogen per schietbeurt twee pijlen worden geschoten, met een totaal van 32 pijlen De winnaar mag zich een jaar lang koning noemen in zijn klasse. Er werd gestreden in drie klassen.

In de Compoundklasse ging het puntenaantal tot halverwege de wedstrijd gelijk op tussen Marinka Kampstra en Aad van Gils. Uiteindelijk was het Kampstra die aan het langste eind trok en zich de eerste Compoundkoningin mag noemen.

Bij de Recurve-schutters was de grote verassing dit jaar Roy Westerik. Hij schiet nog maar kort en schreef na een spannende eindstrijd de Koningstitel op zijn naam. Op de hielen gezeten door Olga Witte.

Bij de traditionele schutters kon de zittende koning Remco Oostra zijn titel niet verdedigen. Marja Kampstra bleek goed in vorm en Jan Prins kon niet voorkomen dat zij de wedstrijd won en de titel van koningin in de wacht sleepte.