Texelse voetbaltweeling hangt schoenen aan de wilgen

Het G-team zal nooit meer hetzelfde zijn. Na maar liefst 23-jaar is er gisteren een einde gekomen aan de voetbalcarrière van Jos en Paul Bakker (57). In hun laatste wedstrijd werden de broers met een "rode kaart" van het veld gestuurd, waarna ze door een erehaag het veld verlieten.

Ajax had de broertjes De Boer, Groningen de broertjes Koeman, Texel had de broertjes Bakker. De 57-jarige tweeling begon al in 1994 in het G-team in De Koog. Twee jaar later ging het G-team over naar Texel'94 en verhuisden de Bakkertjes uiteraard mee. Gisteren maakten ze hun laatste minuten in de uitwedstrijd tegen Koedijk G3. De wedstrijd stond helemaal in het teken van het afscheid. In de eerste helft was Paul aanvoerder, in de tweede helft Jos. De laatste wedstrijd van de legendarische voetbalbroertjes werd gewonnen met 1-2.