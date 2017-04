Onfortuinlijk De Koog

In de thuiswedstrijd tegen Duinrand S uit Schoorl hebben de eilanders geen drie punten kunnen bijschrijven. In een kansrijk duel bleef de thuisploeg steken op een 2-2 gelijkspel.



Vanaf de eerste minuut was het De Koog dat domineerde en gretig op zoek was naar het doel van Duinrand. Ondanks dat, kwam de ploeg uit Schoorl op voorsprong. Te veel tijd nemen door een Koger verdediger werd door een speler van Duinrand S hard afgestraft: 0-1



Na de treffer van de gasten stapelde zich kans na kans op voor de thuisploeg. Omstreeks de 30e minuut had de keeper van Duinrand S het veld moeten verlaten na een onbesuisde charge op Fotiqui Camara. Daarentegen deed de leidsman het voorval af met het geven van een vrije schop aan De Koog en slechts het toekennen van een gele kaart aan de keeper.



Wat kansen betreft had het voor rust het met gemak al 7-1 kunnen staan maar telkens faalde de thuisploeg in de afronding. Een speler van Duinrand kreeg omstreeks de 40e minuut zijn tweede gele kaart voorgehouden en kon richting de kleedkamer. Kort voor rust kreeg Jesper List nog een grote kans om de score gelijk te trekken maar zijn harde schot werd gepareerd door de doelman. Met een mannetje meer bleef het bij kansen maar geen doelpunten.



In het tweede bedrijf ging De Koog verder waar het gebleven was. In een vroeg stadium de bal veroveren om vandaar uit gevaarlijk te worden. Dat lukt vrij goed waardoor Duinrand S niet meer aan voetballen toekwam. In de 69e minuut kwam de thuisploeg op gelijke hoogte door een goal van Jesper List: 1-1

Lang kon De Koog hier niet van genieten, want geen minuut later kwam de uitploeg weer op voorsprong. Het niet kordaat aanpakken van twee spelers van Duinrand zorgde ervoor dat het team van John Dobma voor een zege weer twee treffers moest maken.



Tien minuten later kwamen de eilanders weer op gelijke hoogte door een in de rebound binnengeschoten bal van Fotiqui Camara: 2-2 Alles deed de thuisploeg eraan om de overwinning naar zich toe te trekken. Benni Bakkenes kreeg in de allerlaatste minuten nog de beste kans op de overwinning maar zijn inzet ging van dichtbij over. Eindstand 2-2



"Deze wedstrijd hadden we simpelweg gewoon moeten winnen. Aan het aantal kansen dat we kregen hadden we met de rust al met dubbele cijfers voor moeten en kunnen staan. Dat gebeurt dan helaas niet. Dan kom je ook nog knullig op achterstand waardoor je het jezelf nog lastiger maakt. Vooral erg onnodig en zonde dat we niet verder komen dan een gelijkspel." Aldus trainer John Dobma.



Volgende week is De Koog vrij en de week erop speelt het wederom thuis tegen Wiron uit Den Oever. Aanvang: 14:00 uur.