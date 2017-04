GOS turnster door naar Districtkampioenschap

Zaterdag 8 april mocht Dionne Daalder (jeugd 1 D2), als eerste van de twee turnsters van GOS, tijdens de Rayon finale in Amsterdam haar talenten laten zien.

Vol bewondering over de turnzaal en gezonde spanning begon ze op sprong. Als enige in haar groepje deed ze overslag half. Dit werd beloond met een 6e plek. Een zeer strakke balk oefening uitte in een 2e plek. Een 6e plek op brug met strakke landing volgde daarop. Als laatste vloer waar ze een tikkeltje nerveus overkwam. Dit bleek want ondanks een kleine fout in een landing koste haar dit behoorlijk wat punten. Door haar goede resultaten eindigde ze uiteindelijk op de 11e plek. Hiermee stroomt Daalder weer door naar het Districtskampioenschap op 10 juni wederom in Amsterdam.

Zondag 9 april mocht Afra Mevius (Jeugd 2 5e divisie) haar wedstrijd turnen. Hiervoor moest zij al om 6.00 uur opstaan om om 9.00 uur start klaar in de turnzaal in Amsterdam te staan. Dit had ze er dubbel en dwars voor over. Met een licht verzwikte enkel maar een lach op haar gezicht mocht ze starten op vloer. Vrijwel direct ging het vanwege haar enkel mis. Compleet dubbel maar toch doorgaan en haar oefening afmaken. Het leverde haar toch een 8e plek op. Op brug behaalde ze een 9e plek. Op balk en vooral op vloer speelde haar enkel behoorlijk parten. Hierdoor behaalde zij toch een 28e plek.