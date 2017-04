Heren Senioren 1 kandidaat voor poulewinst in NGF-competitie

Het Smulpot Senioren Heren 1-team van GC De Texelse heeft afgelopen vrijdag opnieuw een ruime overwinning geboekt. Op de Zaanse Golfclub in Wijdewormer, met slechte, hobbelige greens, werd net als vorige week met 13-5 gewonnen met ditmaal Veldzijde 3 uit Wilnis als slachtoffer. Door de winst is het eerste Texelse seniorenteam een voorname kandidaat voor poulewinst.

In de Greensomes over negen holes blijven Wil Homan en Dirk Boumans hun tegenstanders met 3 om 1, ruim voor. Vooral Boumans speelt een degelijke partij. Ook debutant Jos Bosma, met de in vorm zijnde Leo Saal is goed op dreef. Bosma moet vooraleerst nog wat wennen aan de sfeer, maar na een paar holes komt hij in zijn ritme en wint het koppel met 2 om 1. Jan Winnubst en Cees Boks hebben op de laatste hole een slag te veel nodig en verliezen nipt hun partij. Tussenstand 4-2 voor de Texelaars.

Dirk Boumans heeft na de lunch een makkelijke middag. Met prima afslagen en approaches naar de green weet hij zijn tegenstander bijna letterlijk murw te slaan. Hij wint zijn single moeiteloos met 8 om 6, een mooie overwinning. Homan, die 's ochtend matig op slag is, heeft 's middags het vizier op scherp. Hij komt al snel op voorsprong en wint met 6 om 5. De Winter Match Play kampioen 2016/2017 van De Texelse, Leo Saal, treft daarentegen een sterke tegenstander op de Zaanse. Voorsprong en achterstand wisselen elkaar steeds af, maar op de 18e hole beslist Saal de wedstrijd in zijn voordeel; 2 up. Winnubst heeft het tot hole 11 moeilijk, maar daarna gaat het snel. Zijn tegenstander verliest de concentratie en Winnubst loopt met gezwinde spoed uit naar een 5 om 4 winst.

Bosma speelt zijn eerste single voor het Smulpotteam wisselvalig. Na negen holes staat de debutant weliswaar 3 up, maar die voorsprong kan hij niet vasthouden. Onder toeziend oog van zijn medespelers weet hij er op de achttiende hole ternauwernood nog een gelijk spel uit te slepen omdat zijn tegenstander een put van een meter mist. Cees Boks heeft de vorm nog niet dit seizoen. Ongelukkig genoeg treft de Koogenaar een tegenstander die steeds birdies maakt als Boks par speelt.

Vrijdag moeten de Texelaars het opnemen tegen De Zaanse 2 op de Amsterdamse Golfclub. Een overwinning betekent bijna zeker winst in de poule, want dit team lijkt de sterkste opponent. Er moet daarna alleen nog tegen Houtrak 6 uit Halfweg worden gespeeld en dit team heeft al twee keer verloren.