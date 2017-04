Videopresentaties en onderzoek bij "Zestig van Texel"

Honderden ultralopers gaan maandag 17 april op pad tijdens de Zestig van Texel. Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten rond het evenement.

Het programma tijdens het paasweekeinde van De Zestig van Texel (www.dezestigvantexel.nl) omvat niet alleen de 120, 60 en 4 x 15 km op tweede paasdag, maar ook bijzondere (video)presentaties. Deze worden op zaterdag- en zondagavond vertoond in Stayokay. Geïnteresseerden zijn welkom bij de (gratis) lezingen, ook wie niet bij De Zestig betrokken is. Op zaterdagavond start om 20.30 uur in de Thijsse-Wolkers zaal de film "Transpyrenea 2016". Deze gaat over een ultra avontuur van 860 kilometer over de GR10 door de Pyreneeën van de Middellandse Zee naar de Atlantische oceaan. De film volgt de Nederlandse deelnemers Ernst-Jan en Renske Vermeulen bij hun voorbereidingen en tijdens de tocht die binnen 400 uur volbracht moest worden.

Op zondagavond om 19.15 uur start de presentatie "In de voetsporen van Pheidippides", over de roemruchte ultraloop van 245 km van Athene naar Sparta. Er is een drietal presentatoren waaronder Ron Teunisse, die in 1988 en 1994 tweede werd in Sparta.

Op de wedstrijddag 17/4 wordt er net als in 2013 onderzoek bij een deel van de ultralopers gedaan door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Binnen het project ConsuMeRun worden de ultralopers over hun voedingsgewoonten ondervraagd en de lopers worden voor en na de wedstrijd gewogen. De onderzoeksgroep bestaat uit medewerkers en studenten van de afdeling Sport en Bewegen onder leiding van Dr. Floris Wardenaar. Indertijd was het Texel-onderzoek een primeur binnen de Nederlandse loopwereld en uniek was toen het succesvolle volgen van een vijftal 120 km lopers om hun drink- en eethoeveelheden te registreren. Die observaties zijn ook in een wetenschappelijk artikel beschreven. De HAN gaat het onderzoek bij de ultralopers nu herhalen en wil een tiental 120 km lopers weer op de voet gaan volgen. Bovendien zijn er een aantal extra metingen waar ook de 60 km lopers aan mee kunnen doen. De ene extra meting betreft het detecteren in het bloed van een marker voor darmschade, waarbij een kleine hoeveelheid bloed voor de start en na de finish bij de loper wordt afgenomen. Het is niet bekend is of er darmschade optreedt bij langeafstandslopers. De meting wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Maastricht.

De tweede meting betreft het meten van de kerntemperatuur bij de lopers, die de avond voor de wedstrijd een temperatuurcapsule doorslikken die na 24-48 uur het lichaam weer met de ontlasting verlaat. De 'temperatuur-pil' is niet gevaarlijk en o.a. reeds door duizenden Zevenheuvelenlopers met succes gebruikt. De meting op Texel is bijzonder vanwege de afstand die de lopers gaan afleggen en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Radboud UMC.

De meest inspannende onderzoeksactiviteit op de wedstrijddag zelf zal het meefietsen zijn van tien jonge onderzoekers bij tien 120 km lopers. De avond daarvoor zijn alle drankjes en etenswaren van deze lopers gewogen en ge-etiketteerd. De overkantse fietsers wordt op het hart gedrukt om de strandstukken in de route over te slaan en af te snijden, want daar is het vaak lastig en te vermoeiend om de lopers bij te houden. Zadelpijn en dergelijke worden hopelijk gecompenseerd door schatten aan gegevens en door de kennismaking met Texel een dag lang wat hen ongetwijfeld een leven lang bij zal blijven.