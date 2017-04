Heren 1 begint NGF-golfcompetitie met flinke nederlaag

Het Heren-1-team van De Texelse is de eerste NGF-competitiewedstrijd tegen een te sterke tegenstander begonnen.Vorig jaar is De Texelse gepromoveerd naar de tweede klasse en dat de tegenstand dit jaar groter zou zijn, werd op De Amsterdamse golfclub afgelopen zondag duidelijk. Eerste opponent is Purmer 1, spelers met een zeer lage handicap. De wedstrijd begint met de 18 holes foursomes, met 1 bal om en om slaan. Laurens Groothuis en Jordy Schuijl, nemen het op tegen een handicap 2- en een +1,5-speler. Zij krijgen birdie na birdie om de oren en verliezen kansloos 9 om 8. Antoine Kersten en Hugo Groothuis beginnen sterk en komen, mede dankzij een aantal mooie slagen, waaronder een bal over ruim 180 meter naast de vlag, en een paar goede puts van de Groothuis, op een 2 up voorsprong. Helaas kantelt de wedstrijd door een aantal matige slagen en weet het team van Purmerend toch met 2/1 te winnen. Het duo Herbert de Geer en Kevin van Zuilekom spelen een spannende partij. De score blijft lang in evenwicht, maar noeste arbeid ten spijt valt het bekende 'kwartje' op de laatste hole toch naar de verkeerde kant, 1 down.

In de middag worden zes singles over 18 holes gespeeld. Laurens Groothuis is, ondanks solide spel niet opgewassen tegen Aydan Verdonk. Verliezen van een speler met een handicap +1,5 die bijna 300 meter met zijn driver slaat is geen schande; 4 om 5 down.

Jordy Schuil staat na veertien holes 4 down, maar door onverwachte fouten van zijn tegenspeler kan de jonge Texelaar 2 holes achter elkaar winnen. Op hole 17 slaat Schuijl zijn bal in een bunker en het pleit lijkt beslecht, maar met een fenomenale slag uit het bunkerzand - Schuijl slaat zijn bal centimeters naast de hole - weet hij toch de hole te winnen. Zijn tegenstander is zichtbaar onder de indruk en verliest daardoor waarschijnlijk ook de laatste hole; all square en een punt gepakt!

Antoine Kersten loopt al snel achter de feiten aan. Zijn chip-slagen laten hem helaas keer op keer in de steek, terwijl zijn flightgenoot solide speelt en ook nog drie birdies maakt. Een kansloze missie voor de captain van Heren 1 en 7 om 6 verlies.

Ook Herbert de Geer krijgt te maken met een solide tegenstander. Op dit niveau kan een foutje al snel de score beïnvloeden en dat gebeurt helaas, 4 om 2 verlies. Benjamin Hugo Groothuis, de geduchte Nederlands kampioen bij de jeugd, wordt door menig volwassen golfer gevreesd. Hij biedt op volwassen wijze tegenstand en zijn opponent krijgt de winst niet cadeau. Het 13-jarige talent komt jammer genoeg nog wat lengte te kort op de langere par 4 holes waardoor hij een extra slag nodig heeft; 6/5 down.

De enige winst van de singlepartijen behaalt Kevin van Zuilekom. Hij weet zijn tegenstander in bedwang te houden. Na 17 holes staat de Oosterender 1 up. De einduitslag moet blijken op de laatste hole en die wint Van Zuilekom met goed spel. 2 Up. Aanstaande zondag speelt Heren 1 op Veldzijde bij Wilnis tegen Heiloo dat zijn eerste wedstrijd ook heeft verloren.