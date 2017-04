Voetballers Texel'94 verzorgen diner

Het B2-elftal van Texel'94 heeft dinsdagavond een diner verzorgd voor ongeveer tachtig mensen in de Worsteltent.

Het diner was één van de kavels die een paar weken geleden tijdens de Cees Schermer Veiling van Texel'94 onder de hamer was gegaan.

De voetballers liepen gekleed in tenue door de zaak om de gasten – merendeel familie – te bedienen. Een paar waren er in de keuken actief om onder begeleiding van de koks van de Worsteltent de maaltijd te bereiden.



Volgens Fons Griffioen en Wenny Steinman was het een geslaagde avond. De keuze voor het restaurant was niet geheel toevallig: Fons is coach van het B2-team dat sinds de D al zes jaar bij elkaar is. "Er werd goed samengewerkt en er hing een leuke sfeer."



Het team bestaat uit Ralf Beumkes, Danilo Griffioen, Bob Kos, Corneel Roeper, Iwen Seifert, Hannes van der Meer, Milan Ris, Reindert Wijcker, Sil Wit, Mitchel Eelman, Maarten Bagchus, Tom van der Velden, Dave Huisman en Jasper Koertse.