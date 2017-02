Jordy Westerlaken Nederlands Winterkampioen karting

Jordy Westerlaken is Nederlands Winterkampioen Karten geworden. Ondanks matige resultaten tijdens het afgelopen weekend, was hij over twee wedstrijden de sterkste.

Tijdens de winterstop van het Nederlands Kampioenschap karting worden er in de winterperiode twee wedstrijden voor het Nederlands Winterkampioenschap verreden. Jordy Westerlaken komt in dit Winterkampioenschap, net als afgelopen seizoen van het Nederlands Kampioenschap, uit in de Rotax Max Senioren, een klasse waarin je vanaf je vijftiende jaar mag deelnemen en waarbij wordt gereden met 125cc 2-takt kartmotoren met een vermogen van ca. 30 pk.

Tijdens de eerste wedstrijd van het winterkampioenschap op het beroemde kartcircuit "De Erftlandring" in Kerpen (Duitsland), het thuiscircuit van onder andere oud-Formule 1 rijder Michael Schumacher, deed Jordy Westerlaken al hele goede zaken door niet alleen de snelste wedstrijdronde maar ook de wedstrijd op zijn naam te zetten en zo de hoogste trede van het podium te behalen.

Afgelopen weekend werd de tweede wedstrijd verreden op het kartcircuit "De Landsard" in Veldhoven. Dit weekend kon Jordy mede door de wisselende weersomstandigheden (van een natte naar droge baan) helaas de topsnelheid niet helemaal vinden en eindigde hij uiteindelijk op een vijfde plaats. Over beide wedstrijden had hij echter de meeste wedstrijdpunten behaald waardoor hij wederom de hoogste trede van het podium mocht betreden en zich de Nederlands Winterkampioen karting mag noemen!