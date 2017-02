Laatste loop crossseizoen

Vanaf de Fonteinsnol aan de Rozendijk in De Dennen start komende zondag (12 februari) de achtste en laatste loop van het boscrossseizoen.

De organiserende Atletiek Vereniging Texel heeft een rondje uitgezet van 2935 meter, dat één, twee of drie keer gelopen kan worden. De start is aan de Rozendijk onder aan de Fonteinsnol. Inschrijven kan bij Appartementenhotel Bos en Duin aan de Bakkenweg vanaf 10:15 uur. Voor de kinderen t/m 12 jaar is er een ronde gemaakt van 1000 meter.

Voor de D-jeugd is er een ronde van 1700 meter. Zondag is de laatste cross en je moet er vijf meegedaan hebben om in het klassement te komen. De jeugd start om 11.00 uur. De prijsuitreiking van het klassement is na deze cross in het restaurant van Bos en Duin. De senioren starten om 11.20 uur.

Informatie is te verkrijgen bij Rita Dogger 313387.