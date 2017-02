Bekend gezicht nieuwe trainer De Koog

S.V De Koog heeft een nieuwe trainer aangesteld voor komend seizoen. Mario van der Hert neemt de taken over van de vertrekkende John Dobma. Van der Hert was tussen 2009 en 2011 ook al als trainer actief voor de vijfdeklasser.

Van der Hert komt over van vierdeklasser AGSV uit Aartswoud waar hij bezig is aan zijn derde seizoen. Jan van Beek, secretaris van De Koog, is in zijn nopjes met de aanstelling. Telefonisch laat hij het volgende weten: "Hij kent de club en heeft er enorm veel zin in. De motivatie spat er vanaf. We hadden nog een aantal kandidaten, maar die kwamen in onze ogen van te ver weg. Daar lag niet onze voorkeur. De pijlen werden aanvankelijk gericht op Marcel Ris, maar die koos voor Texel'94."





De voetballers uit de badplaats maken vooralsnog een uitstekend seizoen door en zijn hard op weg naar de vierde klasse. Met welke selectie Van der Hert gaat werken blijft voorlopig onduidelijk. Mogelijk ontstaan er flink wat mutaties. Het is niet bekend of en welke spelers John Dobma volgen naar zijn nieuwe club FC Den Helder.