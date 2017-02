Verliezend G-team Texel steunt de visserij met speciale tenues

De voetballers van Texel'94 maakten zich afgelopen weekend sterk voor de visserij. Voorafgaande aan de wedstrijd Texel G1 – Schagen G2 werden de spelers van het Texelse gehandicaptenteam uitgerust met shirts geschonken door de EMK.

EMK staat voor Eendracht Maakt Kracht en is een actiecomité van kottervissers. Vissers voelen zich op een zijspoor gezet door de politiek die in de ogen van de vissermannen te weinig doen aan toenemende beperkingen. Vissers worden in de ogen van de vissermannen onterecht als rovers van de zee neergezet, terwijl ze duurzaam bezig zijn en gevoel voor de natuur hebben. Aanlandplicht van ondermaatse vis (discardban), het veelvuldig plaatsen van windmolens in zee en gesloten vangstgebieden hebben geleid tot de oprichting van de EMK. Diverse spelers en begeleiders van het Texelse G-team hebben connecties met de visserij. Door de EMK werd hen dan ook aangeboden om de komende tijd in shirts van deze organisatie te voetballen op de Noord-Hollandse voetbalvelden.

Succesvol waren de spelers van Texel G1 deze eerste wedstrijd na de winterstop niet. Geheel in stijl moest Texelkeeper Peter Breuer driemaal vissen. Na een 0-0 ruststand kwam Schagen tien minuten na rust op voorsprong via een eigen inzet van een Texelspeler. Enige tijd later kwam Texel op gelijke hoogte toen uit een voorzet van Kees van der Vis good-old Paul Bakker (57) de gelijkmaker scoorde. Binnen een minuut had Schagen zwak optreden van de Texelse defensie afgestraft en opnieuw een voorsprong genomen. Vlak voor tijd wist Schagen uit een vrije trap nogmaals te scoren zodat het een verdiende 3-1 overwinning behaalde en de Texelaars, die zeer verdienstelijk speelden, ditmaal qua punten achter het net visten.