Menners strijden in Akenburg

In de binnenbak van manege Akenburg is gisteren de jaarlijkse Indoor van menvereniging Tussen Wad en Duin verreden. Dertien deelnemers verschenen aan de start, waarvan twee 'overkantse' deelnemers.

De wedstrijdorganisatie had een uitdagend parcours met een combinatie van verschillende hindernissen neergezet en een aantal aanspanningen waren zeker aan elkaar gewaagd. Het werd dan ook een spannende strijd met hele kleine verschillen in de eindtijden. Ook de instructiecursus 'hindernis rijden' van de dag ervoor is zeer goed bevallen. Deze werd gegeven door Lex Veeger en Jannes Kinds. Veel van de deelnemers hebben goede tips en aanwijzingen gekregen die zondag meteen in de praktijk gebracht konden worden.

Uitslag Indoormarathon 2017

Enkelspan Pony: 1. Kim Witte 274 strafpunten; 2.Mandy Dekker 286 strafpunten; 3.Ellen Blom 307 strafpunten; 4.Nanny vd Berg 313 strafpunten; 5.Willemijn Boon 332 strafpunten

Tweespan Pony: 1.Jeffry Kinds 281 strafpunten; 1.Lex Veeger 281 strafpunten. Snelste tijd in parcours 2.13.71 min; 3. Marissa Schuiling 295 strafpunten; 4. Marga Zandstra 367 strafpunten.

Enkelspan Paard; 1.Piet Beers 373 strafpunten; 2.Jaap Lap 378 strafpunten; 3.Marleen Bergamin 402 strafpunten.

Tweespan Paard; 1.Cees Bakker 405 strafp.