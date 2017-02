Medaille Texelse turnster

Afgelopen weekend hebben onze Texelse turnsters hun talenten weer laten zien tijdens de 2e Rayonwedstrijd bij OKK in Den Helder.

Tijdens de eerste wedstrijd, zaterdag, was het op baan 1 de eer aan Roos Zegel (instap D2). Zegel begon met een gezonde spanning aan de wedstrijd en liet een constante wedstrijd zien en eindigde op een 16e plek.

Tevens mochten in de eerste wedstrijd maar op baan 2 Ciska Beumkes en Thirza Schulze (beide Jeugd 2 supplement H) turnen. Beumkes werd 1e op de brug en 3e op de vloer. Ze eindigde als 4e. Schulze behaalde een 4e plek op de sprong maar echt lekker in de wedstrijd kwam ze niet. Ze werd 7e.

In de 2e wedstrijd was het de eer aan Dionne Daalder (Jeugd 1 D2). Daalder ging met volle moed de zaal in en glunderde van oor tot oor toen ze mocht beginnen. Helaas voor haar pakte de balk niet uit zoals ze graag had gewild. Sprong daarin tegen ging "erg lekker", hier werd ze 5e. Overal eindigde ze als 6e.

In de 3e wedstrijd kwam Anneke Poszig in actie. Poszig (Pupil 2 D3) verraste zowel de trainer als de jury op de sprong en balk (beide toestellen wist ze een derde plek te bemachtigen). Ze was ontspannen tijdens de wedstrijd en dit werd uiteindelijk beloond met een welverdiende medaille op de 4e plek!

In de 4e en tevens laatste wedstrijd van de dag kwam Afra Mevius in actie. Mevius (Jeugd 5 Supplement G) had haar dag niet. De volgende keer gaat het vast beter.

Over de overige Texelse turnster zal GVT een eigen verslag maken.