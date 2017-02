Texels kampioenschap biljarten van start

In dorpshuis De Hof in De Koog is de 29e editie van het Texelse kampioenschap biljarten van start gegaan.

Er strijden 111 biljarters in het toernooi. Het eerste weekend staat hoofdzakelijk in het teken van het bandstoten, aangevuld met een aantal poules uit het libre, zodat alle wedstrijden in tien dagen tijd kunnen worden gespeeld. Doordeweeks staat het libre op het programma en in het weekend van 11 en 12 februari staan de kampioenschappen in het teken van het driebanden.

Zondag 12 februari wordt er vanaf 13.30 uur gestreden om de Jan Zoetelief Bokaal (bandstoten), de Cor Hoogenboom Bokaal (libre) en de Piet de Graaf Trofee (driebanden). Titelverdedigers zijn respectievelijk John Sessink, Remco Sessink en Rinus Wesselman.

Publiek kan volgens de organisatie komen kijken naar het biljarten. In het weekend beginnen de middagwedstrijden om 13:30 uur en de avondwedstrijden starten om 19:30 uur.