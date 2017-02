Nieuwe zweminstructeurs ZPC TX'71

Zwemvereniging ZPC TX '71 is deze week drie gediplomeerde zweminstructeurs rijker geworden.

Sandra Verbeek-Buis, Jan Wiering en Lois Boon-Brett zijn geslaagd voor hun opleiding tot "Zweminstructeur Leszwemmen 2" van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). het volgen van deze cursus zijn ze opgeleid voor het aanleren van de vaardigheden voor diploma zwemmen en voor het assisteren bij het afnemen van de verschillende zwemvaardigheidstoetsen.

De nieuwe instructeurs zijn een uitbreiding van de huidige zwemtrainers, Edwin Zwanenveld en Ruud Mets. Zo is ZPC TX '71 helemaal klaar voor de nieuwe trainingen voor het zwemdiploma C en zwemvaardigheid-1,-2 en -3, welke zojuist in Calluna gestart zijn.

Met zoveel nieuwe trainers en leden op cursus ligt ZPC TX '71 op koers om veel Tesselaars te laten genieten van de zwemsport in het zwembad of op zee. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met zpctx71@gmail.com of via deze link