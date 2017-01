Coen Schoonheden wint cross

Coen Schoonheden uit Den Burg heeft zondag de zevende Bos en Duincross gewonnen. Hij wist de 8.8 km het snelst af te leggen in 36:53 minuten.

Op de tweede plaats eindigde de 60-jarige Theo Tesselaar uit Tuitjenhorn in 38:29 min. Bert Kobus uit Leeuwarden kwam als derde over de streep in 38:38 min. De enige vrouw op de 8,8 km was Petra Rol uit Warmenhuizen. Ze liet de klok stilstaan op 39:35.

Bij de 5.9 km was de overwinning als vanzelfsprekend voor Axel Garritsen, die 23:21 noteerde. Maikel van der Gracht werd tweede in 25:16, net voor Adriaan van Rijsselberghe die als derde finishte in 25:19. Bij de vrouwen won Margot van der Ven in 27:03. Tweede werd Marieke de Vries. Zij deed 28:29 over haar twee ronden.

De 2.9 km werd gewonnen door Hessel Arensman in 10:59 en Floortje Zijm was de snelste vrouw in 14:03. De 1,7 km werd bij de jongens gewonnen door Yassin Kamal uit Den Helder in 7:36. Kely Ellen eindigde in 7:51 als eerste meisje.

Bij de jeugd deden 19 atleten in de dop mee. Esmee Ellen was overall winnaar in 4:08. Ze moest er dit keer flink voor knokken want Fatia Kamal uit Den Helder zat haar op de hielen en finishte in 4:09. Megan Havik maakte het podium compleet. Zij klokte 4:19.

Bij de jongens won Widlem de Wit in 4:14. Tweede werd Maurice van der Voort in 4:18 en als derde kwam Rick Duijzer over de meet in 4:55. Alle uitslagen en foto's van Willem Sangers staan op www.avtexel.nl. De laatste Bos en Duincross is op 12 februari met na afloop de prijsuitreiking van de competitie van de jeugd.