Verlies voor mannen en vrouwen Tevoko

Zowel de mannen als de vrouwen van Tevoko hebben hun wedstrijd dit weekend verloren. De dames van Tevoko konden zaterdag geen potten breken en de derby tegen MBSOV uit Den Helder ging met 1-3 verloren. De volleybalheren verloren in eigen huis met 1-3 van Madjoe.

Dames

Net als vorige week speelden de Texelse dames geen topwedstrijd. Het goede spel van voor de kerstvakantie was ver te zoeken, bij vlagen speelden de dames uitstekend. Met mooie passes en snel spel werd soms MBSOV weggespeeld, maar het grootste gedeelte van de wedstrijd ging met slechte inzet en vele fouten gepaard. De eerste drie sets gingen met 21-25, 17-25, 19-25 naar MBSOV. In de vierde set ging het beter lopen bij Tevoko, ook werd er met iets meer strijd gevolleybald wat meteen resulteerde in een ruime voorsprong. MBSOV presteerde het toch nog om langzaam dichterbij te komen maar met een kill-block van Liedeke IJdens werd de set met 25-23 toch nog gewonnen. Door de 1-3 nederlaag staat Tevoko nog op zevende positie.

Heren

2017 is voor de volleyballers van Tevoko nog niet echt een gelukkig jaar. Ook de derde wedstrijd van dit jaar ging verloren voor de Texelse heren. In de eigen hal Ons Genoegen was het team van Madjoe met 1-3 duidelijk te sterk.

In de eerste set was er nog sprake van een gelijkopgaande strijd. Beide ploegen hielden elkaar vanaf het begin in evenwicht. Ietwat gelukkig (was de laatste bal nu wel in of uit?) trokken de gastheren deze set nog wel naar zich toe met 25-23.

Daarna was er eigenlijk alleen nog maar overwicht aan de kant van de Enkhuizenaren. Tevoko had met name in de passing veel moeite om de bal zuiver bij spelverdeler Stuut te krijgen. Hierdoor was de Texelse aanval te doorzichtig en kwam men maar mondjesmaat voorbij het lange blok van Madjoe. Een kleine opleving op het eind van de tweede set kon niet meer voorkomen dat Madjoe langszij kwam: 18-25.

In de daaropvolgende twee sets verloor het Texelse spel alleen nog maar meer aan overtuiging. De gasten uit Enkhuizen hoefden niet heel diep meer te gaan: met 13-25 en 17-25 kwamen er duidelijke cijfers op het scorebord.

Hoewel Tevoko nog de brede middenmoot aanvoert wordt de druk om weer eens een overwinning te behalen wel groter. Wellicht dat de ploeg volgende week zaterdag in Wervershoof een stunt kan uithalen tegen de dit seizoen ongenadige koploper VVW.