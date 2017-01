Louis van der Vis grote winnaar competities 2016 Jeu de Boulesclub

V.l.n.r. Louis v.d. Vis, Truus Jongedijk en Kees de Weerd. Helaas was Gerrie Mosk afwezig.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Jeu de Boulesclub Den Burg op zaterdag 21 januari j.l. was Louis van der Vis de grote winnaar, hij won zowel de dinsdag- als de zaterdagcompetitie 2016.

Het was dit jaar wel voor het eerst dat er 2 dames in de prijzen vielen, nog niet de eerste plek, maar ze komen er aan. Voor de dinsdag waren dat: 1. Louis van der Vis; 2. Gerrie Mosk; 3. Kees de Weerd.

Voor de zaterdag waren dat: 1. Louis van der Vis; 2. Truus Jongedijk; en ook hier een derde plaats voor Kees de Weerd. Natuurlijk werd ons G-Team in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een medaille. Begeleider Theodora de Nooijer werd ook bedankt voor haar inzet en verrast met een cadeau.

Tijdens de vergadering werd ook het bestuur ge- of herkozen: Diana Kardijk, voorzitter/secretaris/pr, Peter Dernison, penningmeester/vicevoorzitter en Fer Gieles, als 2de wedstrijdleider.

Nieuw in het bestuur zijn Rob Dapper, 2de secretaris, wedstrijdadministratie, wedstrijdleider en Henk Martens als baancommissaris. Alie Schouten, die voorheen de wedstrijdadministratie verzorgde, heeft haar functie neergelegd. Ook op Harry Ran kunnen we geen beroep meer doen als reservewedstrijdleider. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet. Alle vrijwilligers kregen een applaus voor hun inzet.

Het wordt weer een druk jaar bij onze club. Allerlei toernooien en uitwisselingen staan op het programma met als topper ons Open Texels Kampioenschap dat op zaterdag 1 juli a.s. zal plaatsvinden. De belangstelling voor dit toernooi wordt steeds groter.

Maar ook gezellige uitwisselingen met andere verenigingen en clubtoernooien staan weer op het programma. In juni en juli gaan wij weer op de dinsdagavond boulen van 19.00 tot 21.00 uur. Het was een zeer geslaagde en gezellige ledenvergadering. Info over onze club: http://www.jeudeboulesclubdenburg.nl