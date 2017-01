Texel Futsal in actie tegen Leekster Eagles

Lesley Koning in actie op een archieffoto van Willem Sangers.

Het eerste en het tweede van Texel Futsal spelen vanavond beiden thuis in sporthal Ons Genoegen in Den Burg.

Het eerste treedt om 20:45 uur aan tegen Leekster Eagles uit Leek. De twee ploegen zijn aan elkaar gewaagd.

Texel staat momenteel vijfde in de eerste divisie van het zaalvoetbal en Leekster Eagles staat zesde. De ploegen troffen elkaar in september ook al in Leek en toen ging Texel met een 4-6 overwinning naar huis.

Om 19:20 uur begint de wedstrijd van het tweede elftal. Dat speelt tegen Hovocubo 3 uit Hoorn.